Frankfurt am Main (ots) -Das hr-fernsehen ändert heute Abend (26.1.) großflächig sein Programm. Um 20.15 Uhr gibt es ein "Hessenschau extra" zu den witterungsbedingten Problemen in Hessen und um 22.15 Uhr gedenkt der hr dem am Wochenende verstorbenen Badesalz-Star Gerd Knebel."Hessenschau extra"Um 20.15 Uhr widmet sich ein "Hessenschau extra" mit dem Titel "Schneewelle legt Hessen lahm" den witterungsbedingten Behinderungen am heutigen Tag. Pünktlich zum Berufsverkehr am Montagmorgen sorgte Tief "Leonie" für schwierige Straßenverhältnisse und legte teilweise den Verkehr lahm. Der Deutsche Wetterdienst warnte auch für den Rest des Tages in allen hessischen Landkreisen vor Schneefall, Glätte und Frost. Die Extra-Ausgabe der Hessenschau, die von Jennifer Sieglar moderiert wird, fasst die Ereignisse des Tages zusammen und blickt auf die Wetterentwicklung der kommenden Tage."Och Joh"Anlässlich des Todes von Gerd Knebel zeigt der hr um 22.15 Uhr noch einmal vier Folgen der ersten TV-Reihe von Badesalz mit dem Titel "Och Joh". In einer Vielzahl von Sketch-, Kabarett- und Musiknummern, die Gerd Knebel und Henni Nachtsheim eigens für ihre 1990 zum ersten Mal ausgestrahlte Reihe verfasst haben, verkörpern sie singend und spielend mit komödiantischem Geschick und detailgenauer Beobachtungsgabe ihre Figuren aus unterschiedlichem Milieu - provokant und hintersinnig. In jeder Sendung ist zudem ein Stargast mit von der Partie. Die vier Folgen sind bereits vorab in der ARD Mediathek abrufbar. Der gebürtige Rodgauer (Kreis Offenbach) Knebel war in den 1980er-Jahren als Sänger mit der Band "Flatsch" bekannt geworden. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo "Badesalz". Knebel war Vater zweier Kinder, er lebte in Südhessen.