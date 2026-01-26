EQS-News: Atlas Cup, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Atlas Cup startet den weltweit ersten professionellen Orbital-Sport, erste Meisterschaftsrennen werden 2028 im erdnahen Orbit ausgetragen



SAN FRANCISCO, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup , der erste professionelle Sport, der im Weltraum betrieben wird, kündigt heute seine erste Meisterschaft an, die 2028 stattfinden soll. Der Ende 2025 gegründete Atlas Cup ist ein erstklassiges professionelles Sportmedium, in dem unbemannte Raumfahrzeuge im schnellsten Sport der Geschichte gegeneinander antreten. Der Atlas Cup präsentiert modernste Weltraumtechnologien und beeindruckende Rennformate und führt den Orbital-Sport ein, indem er das Erbe klassischer Rennwettbewerbe wie America's Cup und Formel 1 nutzt, um Sportfans zu begeistern und den Wettkampfsport endgültig ins 21. "Atlas Cup wird für die Raumfahrtindustrie das tun, was der professionelle Rennsport für die Automobilindustrie getan hat", sagte Philip Hover-Smoot, CEO von Atlas Cup. "Es ist an der Zeit, dass der Weltraum wieder zu einer Quelle der Inspiration wird, und Atlas Cup wurde entwickelt, um das außergewöhnliche Potenzial des Weltraums einzufangen und es dem Publikum auf der ganzen Welt zu vermitteln." Der Orbital-Sport entsteht in einem Moment des Strukturwandels. Wie in den Anfängen der Automobilindustrie bietet die rasche Expansion der neuen Weltraumwirtschaft enorme Chancen. Da der kommerzielle Raumfahrtsektor jedoch expandiert, sehen sich die Betreiber mit einem fragmentierten und unerprobten Zulieferer-Ökosystem mit begrenzten objektiven Leistungsdaten konfrontiert. Atlas Cup führt den direkten Wettbewerb als Spektakel und als Instrument ein - er schafft fesselnde Unterhaltung und generiert gleichzeitig einen unvergleichlichen Datensatz über die Leistung von Raumfahrzeugen und Komponenten. Auch die globalen Sportmedien befinden sich in einem rasanten Wandel. Das Engagement der nächsten Generation und die Abschaffung des Kabelfernsehens setzen die traditionellen Modelle unter Druck, und Premium-Inhalte sind weiterhin sehr gefragt. Atlas Cup ist einzigartig positioniert, um in diesem neuen Umfeld eine Führungsrolle einzunehmen, da Orbital Racing beide Trends gleichzeitig aufgreift, indem es die Führer der neuen Weltraumwirtschaft feiert und gleichzeitig beeindruckende, noch nie dagewesene Sportinhalte produziert, die nativ für soziale, mobile und Streaming-Kanäle entwickelt wurden. Auf der Grundlage bewährter Technologien und eines Partnerschaftsmodells, das die traditionellen technischen und regulatorischen Risiken auslagert, eröffnet Atlas Cup eine neue Dimension für den globalen Sport. "Woher wissen Sie, dass Ihr System das beste ist?", fügte Hover-Smoot hinzu. "Sie haben gewonnen, im Orbit. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Weltraum hat es noch nie gegeben. Aber wenn wir die epischen Bilder des Weltraums mit der Magie des Rennsports kombinieren, werden wir etwas wirklich Besonderes bekommen." Über Atlas Cup Atlas Cup wurde Ende 2025 von Philip Hover-Smoot, einer langjährigen Führungskraft und einem Investor aus der Raumfahrtindustrie, gegründet. Philip Hover-Smoot war zuletzt CEO von Scout Space, einem führenden Anbieter von sicheren optischen Lösungen im Weltraum für die US-Regierung. Davor war Philip in leitenden Positionen bei Spaceflight (übernommen von Firefly Aerospace) und Momentus (einem börsennotierten Raumfahrtinfrastrukturunternehmen) tätig. Mit der Unterstützung eines Teams von Beratern aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Raumfahrt hat Atlas Cup Partner aus den Bereichen Sport, Medien, Raumfahrt und Technologie. Weitere Informationen unter atlascup.com . Medienkontakt Atlas Cup, Inc. Philip Hover-Smoot connect@atlascup.com +1.415.347.1377 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868941/Atlas_Cup_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/atlas-cup-startet-den-weltweit-ersten-professionellen-orbital-sport-erste-meisterschaftsrennen-werden-2028-im-erdnahen-orbit-ausgetragen-302669814.html



