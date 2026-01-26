Potsdam (ots) -Der Hohe Norden ist nicht zuletzt wegen des Klimawandels zum Schauplatz geostrategischer Auseinandersetzungen geworden. Mit den strategischen und sicherheitspolitischen Fragen, die sich aus dem internationalen Ringen um die Region am Nordpol ergeben, beschäftigt sich dieser neue Band aus der Reihe "Wegweiser zur Geschichte".Die neue Publikation "Wegweiser zur Geschichte. Hoher Norden" ist in Kooperation des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) und Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters (COE CSW) in Kiel entstanden. Er versammelt Beiträge von Expertinnen und Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachdisziplinen, die über die Geschichte und die Gesellschaften der Region schreiben, aber ebenso die aktuellen Konfliktlinien analysieren. Prof. Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München bilanziert die Beiträge. Der Band ist mit zahlreichen Bildern, Karten, Grafiken und einem umfassenden Anhang ausgestattet.Grönland als 51.-Bundesstaat?US-Präsident Donald Trump äußerte erstmals 2019 den Wunsch, Grönland zu kaufen und zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen. In seiner zweiten Amtszeit war sogar von einer möglichen gewaltsamen Aneignung und von Grönland als 51. US-Bundesstaat die Rede. Trump begründete das mit der geostrategischen Bedeutung der größten Insel der Welt für die Sicherheit seines Landes. Nach den Konsultationen beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2026 scheint die Lage wieder entspannter. Die "Grönlandkrise" hat die Bedeutung des Hohen Nordens ins Zentrum der Tagespolitik gerückt.Schauplatz geostrategischer AuseinandersetzungenAufgrund des Klimawandels ist die Region um den Nordpol Schauplatz geostrategischer Auseinandersetzungen zwischen Russland, den USA und China geworden: Eine eisfreie Nord-Ost-Passage und riesige neue Rohstoffvorkommen versprechen etliche Möglichkeiten an Einflussnahme und Machtzugewinn. Aber auch die Arktis-Anrainerstaaten und die Europäische Union haben großes Interesse an der Region. Welche Auswirkungen hat dieser Kampf um den Hohen Norden? Wird die NATO an der Grönlandfrage zerbrechen? Wird Russland seine Dominanz im Hohen Norden militärisch durchsetzen? Ist China ein Anrainerstaat, wie es selbst postuliert? Antworten auf diese Fragen gibt der neue "Wegweiser zur Geschichte. Hoher Norden". Vorab wird dafür ein Blick zurück in die Geschichte geworfen. Dann folgen Beiträge zum Klimawandel, zu Bodenschätzen, zu geostrategischen Herausforderungen, zu den Interessen der Großmächte und Anrainerstaaten und nicht zuletzt zu den konkreten Auswirkungen auf NATO und Bundeswehr.Herausgeber- Oberstleutnant Dr. Helmut R. Hammerich, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Potsdam- Kapitän zur See d. R. Jörg-Dietrich Nackmayr, Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters, Kiel- Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Martin Rink, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Potsdam- Kapitän zur See Eike Wetters, Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters, KielWeitere Informationen zum Buch und einen Download der Publikation finden Sie auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/hoher-norden-die-arktis-und-ihre-anrainerstaaten-6060566).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6204279