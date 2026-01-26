Silber über 100 USD: Die Rally kennt kein Ende

Warum Zinssenkungen für Silber relevant sind
Fundamentaler Hintergrund: Defizite und Rekord-Industrienachfrage
Die kurzfristige Dynamik trifft auf einen strukturellen Rahmen, der seit Jahren von einer angespannten Angebots-/Nachfragesituation geprägt ist. Der World Silver Survey 2025 (Silver Institute/Metals Focus) weist für 2024 ein Marktdefizit von 148,9 Mio. Unzen aus. Gleichzeitig wird eine industrielle Nachfrage von 680,5 Mio. Unzen als Rekordwert genannt - ein Treiber, der in den vergangenen Jahren immer wieder als Stabilisator des Silbermarktes galt.
Innerhalb der Industrie spielt Photovoltaik eine zentrale Rolle: Der Survey beziffert den PV-Bedarf 2024 auf 197,6 Mio. Unzen. Auf der Angebotsseite nennt der Bericht eine Minenproduktion von 819,7 Mio. Unzen sowie Recycling von 193,9 Mio. Unzen. Diese Kombination aus hoher industrieller Nachfrage und nur moderat wachsendem Angebot ist ein wesentlicher Grund, warum der Markt wiederholt Defizite ausweist.
Historischer Kontext
Der Blick in die Historie zeigt, dass Silber immer wieder zu ausgeprägten Preisspitzen neigt - mit entsprechend hoher Volatilität.
1980 ("Silver Thursday") - der Extremfall:
Im Umfeld der Hunt-Brothers-Episode stieg Silber bis auf knapp unter 50 US-Dollar/oz. Danach folgte ein dramatischer Einbruch, der als "Silver Thursday" in die Marktgeschichte einging.
2011 - zweite große Spitze:
Ende April 2011 erreichte Silber erneut extreme Niveaus. Datenzusammenstellungen zeigen intraday Werte wieder knapp unter 50 US-Dollar/oz, bevor der Markt später deutlich zurücksetzte.
Diese historischen Beispiele sind keine Prognose - aber sie zeigen, warum Silber in trendstarken Phasen häufig als besonders volatil gilt und warum starke Aufwärtsbewegungen in der Vergangenheit nicht selten von kräftigen Gegenbewegungen begleitet wurden.
Silber Monatschart
Betrachtungszeitraum: 01.01.1971- 26.01.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingview.com
Charttechnisches Bild
Damit ist das kurzfristige Momentum hoch und das Trendbild positiv, während der Indikatorzustand eine stark beschleunigte Bewegung signalisiert.
Tageschart
Betrachtungszeitraum: 27.01.2025- 26.01.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingview.com
Tradingmöglichkeiten
Call Optionsschein auf Silber
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Omega
|Laufzeit
|Silber
|UN2TTY
|15,91
|109,514 USD
|3,03
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 14:45 Uhr
Put Optionsschein auf Silber
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Omega
|Laufzeit
|Silber
|UN2TUP
|2,690
|109,514 USD
|3,06
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 14:45 Uhr
