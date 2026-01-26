Nach dem erfolgreichen Jahresendspurt markierte die DHL-Aktie Anfang des Jahres ein neues 52-Wochen-Hoch. Danach folgte eine Konsolidierungsbewegung, in der der DAX-Titel aktuell immer noch feststeckt. So geht es auch im heutigen Handel wieder etwas bergab. Indes hat die Deutsche Post beim Brieftransport weniger Zeitdruck als gedacht.Zwar gilt seit gut einem Jahr eine gesetzliche Vorschrift, der zufolge die Post mindestens 95 Prozent der Briefe drei Werktage nach Einwurf zugestellt haben muss; am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
