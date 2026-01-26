Die PayPal-Aktie hat zuletzt deutlich an Boden verloren, während Analysten ihre Erwartungen weiter nach unten anpassen. Kurz vor den neuen Quartalszahlen rücken Bewertung, Strategie und die nächsten operativen Schritte des Zahlungsdienstleisters erneut in den Fokus der Märkte und Beobachter.Vor den anstehenden Zahlen zum vierten Quartal am 3. Februar hat das Analysehaus BTIG seine Einschätzung zur PayPal-Aktie erneuert. Analyst Lance Jessurun bleibt bei einer neutralen Einstufung und verweist dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
