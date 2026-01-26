EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Merck KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Merck KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Deutschland
Internet:
https://www.merckgroup.com/de
