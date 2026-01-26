Die Edelmetallrally geht weiter



Gold und Silber mit neuen Rekordhochs.



Während sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenauftakt eher zurückhält, können die beiden Edelmetalle wieder neue Höchststände erreichen. Zum einen knackte Gold die runde Kursmarke von 5.000 Dollar pro Unze und steht am Montagmittag bei ca. 5.096 Dollar. Zum anderen konnte auch Silber eine runde Schlüsselmarke knacken und stieg zum Montagmittag auf über 110 Dollar pro Unze. Im Gegensatz dazu notierte der DAX nahezu unverändert gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche und verharrt zum Montagmittag bei etwa 24.890 Punkten. Die Edelmetallrally scheint durch zunehmende geopolitische Risiken und einen schwächeren Dollar weiter voran zu schreiten. In diesem Sinne blicken Anlegerinnen und Anleger gespannt auf den dieswöchigen Zinsentscheid der US-Notenbank. Am Mittwoch wird sich zeigen, ob die Federal Reserve eine Zinsanpassung vornehmen wird oder nicht. An diesem Montagmittag schätzt das FedWatch-Tool der CME Group die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Zinssatz beibehalten wird, auf etwa 97 %.















