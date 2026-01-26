Der Goldpreis hat seine unfassbare Rally am Montag fortgesetzt und einmal mehr ein Allzeithoch markiert. Die Unze kostete zwischenzeitlich bereits mehr als 5.100 Dollar. Das kommt auch dem chinesischen Bergbau-Riesen Zijin Mining zugute, dessen Gold-Tochter zudem noch eine Übernahme in Milliardenhöhe verkündet hat.Zijin Gold hat angekündigt, Allied Gold übernehmen zu wollen. Konkret ist die Zijin-Mining-Tochter bereit, 44 Kanadische Dollar (CAD) beziehungsweise umgerechnet rund 32,5 US-Dollar je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
