Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat sein Wiener Team mit Martina Riedl verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde den Anfang 2025 gegründeten Standort zukünftig als Client Service Managerin neben dem Niederlassungsleiter Roland Sinkovits sowie Alexander Ebner und Sonja Rücker-Böhm ergänzen. Riedl komme von Amundi, wo sie mehr als 23 Jahre im Retail Sales Support unter Vertrag gestanden habe. Ihre Karriere habe Riedl im Jahr 1999 als Kundenbetreuerin bei der Bank Austria begonnen. (26.01.2026/fc/n/p) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
