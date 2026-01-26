Hamburg (www.fondscheck.de) - Quantentechnologie steht vor dem endgültigen Durchbruch, so Gerd Junker, Fondsberater des aktiv gemanagten Aktienfonds GG Quantum (ISIN DE000A41EDL2/ WKN A41EDL), der von der Hamburger Multi-Boutiquen-Plattform Punica Invest vertrieben wird.Das habe das Jahr 2025 mehr als deutlich gezeigt. Die Technologie habe die Schwelle von der reinen Grundlagenforschung zur wirtschaftlichen Skalierung überschritten und markiere damit einen der bedeutendsten technologischen Wendepunkte der vergangenen Jahre - vergleichbar mit dem Aufstieg der generativen künstlichen Intelligenz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de