Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Vermögensverwalter Vanguard hat die Marke von 1 Billion US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten, die der Konzern für Kunden außerhalb der USA betreut, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe Vanguard-Vorstandschef Salim Ramji der Wirtschaftszeitung "Financial Times" gesagt. Das Haus mit Sitz in Malvern im US-Bundesstaat Pennsylvania verwalte insgesamt mehr als 12 Billionen Dollar und sei damit der zweitgrößte Asset Manager der Welt hinter dem New Yorker Konzern BlackRock. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
