hier

Der Nasdaq-notierte Cybersecurity-Spezialist legte am Freitag 5,2 % zu und war damit zweitbester Tagesperformer im S&P 500. Entscheidend war das 100-Dollar-Kursziel von TD Cowen inklusive einer von "Hold" auf "Buy" geänderten Einstufung. FORTINET hievte in den vergangenen zwölf Monaten die Bruttomarge auf 81 % und schaffte ca. 15 % Umsatzplus. Für das Q4 rechnet TD Cowen mit 13,3 % höheren Erlösen. Entscheidend ist, wie sich die KI-Trends auf das Wachstum des Cybersecurityspezialisten auswirken werden. Laut FORTINET-Management führt KI beim Unternehmen zu mehr Effizienz, während die Nutzer Sicherheitssoftware zurzeit kaum durch KI-Tools ersetzen können. Auch die Analysten von Truist haben FORTINET neu bewertet. Sie erneuerten das Urteil "Buy" und senkten zugleich das Kursziel von 95 auf 88 $.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent