In seiner ersten Bilanz nach der Ausgliederung verzeichnete Samsung Bioepis für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,672 Billionen KRW den höchsten Jahresumsatz in seiner 14-jährigen Geschichte

Ohne Meilensteinumsätze stieg der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 28 auf 1,626 Billionen KRW, das Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 101 auf 330,8 Milliarden KRW

Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0), eine Investmentgesellschaft mit Fokus auf Innovationen in den Bereichen Biopharmazeutika und Biotechnologie, hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt.

"Wir sind sehr erfreut, in unserer ersten Bilanz nach der Ausgliederung ein starkes Umsatzwachstum seit Jahresbeginn bekannt geben zu können. Getragen wurde unser organisches Wachstum durch die starke Performance unseres gesamten Biosimilar-Portfolios", berichtet Kyung-Ah Kim, President und Chief Executive Officer (CEO) bei Samsung Epis Holdings. "Wir erzielen weiterhin erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu den regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen unseres bestehenden Biosimilar-Portfolios und verfolgen einen disziplinierten, langfristigen Ansatz, um strategisch in unsere künftige Pipeline zu investieren. Unser Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum zu fördern und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu generieren, um uns weiterhin für die weltweite Erleichterung des Zugangs für Patienten einsetzen zu können."

Ergebnisse von Samsung Bioepis für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025

Im vierten Quartal 2025 verbuchte Samsung Bioepis einen konzernweiten Umsatz von 429,4 Milliarden KRW und ein Betriebsergebnis von 29,2 Milliarden KRW. Der Umsatz und das Betriebsergebnis auf Basis des Produktumsatzes (ohne Meilensteinumsätze) stiegen im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 bzw. 14 %.

Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 (Geschäftsjahr 2025) belief sich auf 1,672 Billionen KRW (+9 %). Das Betriebsergebnis belief sich auf 375,9 Milliarden KRW (-14 %). Ohne Meilensteinumsätze beliefen sich der Umsatz und das Betriebsergebnis auf 1,626 Billionen KRW (+28 %) bzw. 330,8 Milliarden KRW (+101 %).

[Konzernergebnis, in Milliarden KRW] Q4'23 Q4'24 Q4'25 Veränderung zum Vorjahr GJ 23 GJ 24 GJ 25 Veränderung zum Vorjahr Umsatz 288,9 397,4 429,4 +32,01 (+8%) 1.020,3 1.537,7 1.672,0 +134,31 (+9%) Ohne Meilensteinumsätze 288,9 347,0 425,2 +78,2 (+23%) 1.008,3 1.266,8 1.626,9 +360,1 (+28%) Betriebsergebnis 78,2 72,3 29,2 -43,1 (-60%) 205,4 435,4 375,9 -59,5 (-14%) Ohne Meilensteinumsätze 78,2 21,9 25,0 +3,1 (+14%) 193,4 164,5 330,8 +166,3 (+101%)

Treibende Kraft des Wachstums war die anhaltende globale Expansion von Samsung Bioepis durch Produkteinführungen, Marktzulassungen und neue Partnerschaften.

EPYSQLI (SB12), ein Biosimilar zu Soliris 2 (Eculizumab), das für die Behandlung von paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), atypischem hämolytisch-urämischem Syndrom (aHUS) und generalisierter Myasthenia gravis (gMG) indiziert ist, wurde im April 2025 in den USA über seinen Vermarktungspartner Teva Pharmaceuticals eingeführt und verbessert so den Zugang für Patienten mit seltenen Erkrankungen.

(Eculizumab), das für die Behandlung von paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), atypischem hämolytisch-urämischem Syndrom (aHUS) und generalisierter Myasthenia gravis (gMG) indiziert ist, wurde im April 2025 in den USA über seinen Vermarktungspartner Teva Pharmaceuticals eingeführt und verbessert so den Zugang für Patienten mit seltenen Erkrankungen. OBODENCE OSPOMYV 3 (SB16), ein Biosimilar zu Prolia 4 (Denosumab), und XBRYK (SB16), ein Biosimilar zu Xgeva 3 (Denosumab), wurden im Februar 2025 von der US-amerikanischen FDA (Food and Drug Administration) und der Europäischen Kommission zugelassen. In Europa wurde OBODENCE im Dezember 2025 auf den Markt gebracht, gefolgt von XBRYK im Januar 2026. Seit Januar 2026 werden vier Produkte von Samsung Bioepis in Europa direkt vermarktet: EPYSQLI (Eculizumab), OBODENCE (Denosumab), XBRYK (Denosumab) und BYOOVIZ (Ranibizumab). 5

(SB16), ein Biosimilar zu Prolia (Denosumab), und XBRYK (SB16), ein Biosimilar zu Xgeva (Denosumab), wurden im Februar 2025 von der US-amerikanischen FDA (Food and Drug Administration) und der Europäischen Kommission zugelassen. In Europa wurde OBODENCE im Dezember 2025 auf den Markt gebracht, gefolgt von XBRYK im Januar 2026. Seit Januar 2026 werden vier Produkte von Samsung Bioepis in Europa direkt vermarktet: EPYSQLI (Eculizumab), OBODENCE (Denosumab), XBRYK (Denosumab) und BYOOVIZ (Ranibizumab). PYZCHIVA (SB17), ein Biosimilar zu Stelara 6 (Ustekinumab), wurde im Februar 2025 in Partnerschaft mit Sandoz in den USA eingeführt. Seit dem zweiten und dritten Quartal 2025 ist PYZCHIVA auch als Private-Label-Marke erhältlich. In Japan wurde SB17 im Dezember 2025 von der Behörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (PMDA) als Ustekinumab BS Subkutaninjektion in 45-mg-Spritzen unter dem Handelsnamen ?NIPRO? zugelassen. Das Produkt ist das erste, das im Rahmen der im Juni 2025 vereinbarten Partnerschaft mit NIPRO CORPORATION die japanische Marktzulassung erhalten hat.

(Ustekinumab), wurde im Februar 2025 in Partnerschaft mit Sandoz in den USA eingeführt. Seit dem zweiten und dritten Quartal 2025 ist PYZCHIVA auch als Private-Label-Marke erhältlich. In Japan wurde SB17 im Dezember 2025 von der Behörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (PMDA) als Ustekinumab BS Subkutaninjektion in 45-mg-Spritzen unter dem Handelsnamen ?NIPRO? zugelassen. Das Produkt ist das erste, das im Rahmen der im Juni 2025 vereinbarten Partnerschaft mit NIPRO CORPORATION die japanische Marktzulassung erhalten hat. Für die Vermarktung von BYOOVIZ (SB11), einem Biosimilar zu Lucentis7 (Ranibizumab), und von OPUVIZ (SB15), einem Biosimilar zu Eylea8 (Aflibercept), in den USA hat Samsung Bioepis eine Partnerschaftsvereinbarung mit Harrow unterzeichnet.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Samsung Epis Holdings unterstützt aktiv die Kerngeschäfte seiner Tochtergesellschaften innerhalb der Struktur der Holdinggesellschaft und verfolgt das Ziel, den weltweiten Umsatz mit Biosimilars im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10 zu steigern. Samsung Bioepis strebt an, bis 2030 insgesamt 20 Biosimilars in sein Portfolio aufzunehmen, darunter Dupilumab, Guselkumab, Ixekizumab, Trastuzumab Deruxtecan, Vedolizumab und Ocrelizumab.

Neben Biosimilars hat das Unternehmen auch die Entwicklung neuartiger Therapeutika auf den Weg gebracht. Das Unternehmen plant, jedes Jahr einen neuen Wirkstoffkandidaten in die klinische Studie zu überführen. Der erste Wirkstoffkandidat ist SBE303. SBE303 ist das erste neuartige Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK) von Samsung Bioepis, das dafür entwickelt wurde, sich an Nectin-4 zu binden ein Adhäsionsprotein, das spezifisch in Tumorzellen wie Blasenkrebs, Urothelkarzinom, Lungenkrebs und Brustkrebs exprimiert wird.9 Die klinische Phase-1-Studie am Menschen, die darauf abzielt, die Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit, Pharmakokinetik und Immunogenität von SBE303 bei Teilnehmern mit fortgeschrittenen refraktären soliden Tumoren zu bewerten, soll noch in diesem Jahr beginnen.

Epis NexLab, die neue Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings, hat ein Projekt zur Entwicklung einer peptidbasierten Plattform für die Verabreichung von Medikamenten initiiert.

Über Samsung Epis Holdings Co., Ltd.

Samsung Epis Holdings, eine Investment-Holdinggesellschaft für Biopharmazeutika und Biotechnologie, wird die Geschäftsstrategien ihrer Tochtergesellschaften Samsung Bioepis and Epis NexLab optimieren und den Unternehmens- und Aktionärswert durch vorausblickende Forschung und Entwicklung sowie durch Investitionen maximieren. Samsung Epis Holdings wird sich auch weiterhin Herausforderungen stellen und Innovationen vorantreiben, indem das Unternehmen neue Wachstumstreiber identifiziert und globale Kooperationsplattformen stärkt. Damit schafft es ein solides Fundament für das kontinuierliche Wachstum seiner Tochtergesellschaften. Weitere Informationen über Samsung Epis Holdings finden Sie unter: www.samsungepisholdings.com.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wurde 2012 gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung einsetzt. Durch Innovationen in der Produktentwicklung und ein starkes Bekenntnis zur Qualität strebt Samsung Bioepis an, das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen zu werden. Samsung Bioepis treibt weiterhin eine breite Pipeline von biologischen Wirkstoffkandidaten voran, die ein Spektrum von Therapiebereichen abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Ophthalmologie, Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und Endokrinologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und X.

Über Epis NexLab Co., Ltd.

Epis NexLab wurde 2025 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings gegründet. Das Unternehmen leistet Innovationsarbeit durch die Entwicklung biotechnologischer Plattformen der nächsten Generation. Durch die Transformation hochskalierbarer Peptid-Technologien in Entwicklungsplattformen konzentriert sich Epis NexLab auf die Entdeckung innovativer Behandlungsmodalitäten für die Entwicklung multipler therapeutischer Kandidaten, die auf ein breites Spektrum von Krankheiten abzielen. Weitere Informationen über Epis NexLab finden Sie unter: www.samsungepisholdings.com.

