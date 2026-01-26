Gold, Silber & Platin: Diese US-Ressource wird gerade massiv größer

Anzeige / Werbung
Metallic Minerals hat eine überarbeitete Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Allard im La Plata-Projekt vorgestellt. Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Tonnage um 23% sowie die erstmalige Integration von Platin, Palladium und Gold in die Berechnung. Dies stelle laut Management einen bedeutenden Schritt zur Positionierung als strategischer Lieferant kritischer Rohstoffe in den USA dar.
Rohstoffschätzung legt deutlich zu
Nach Angaben des Unternehmens habe sich die sogenannte Inferred Mineral Resource um 23% erhöht. Dabei handele es sich um eine erste Rohstoffkategorie mit noch begrenzter Sicherheit. Das geschätzte
Gesamtvolumen belaufe sich nun auf 181,4 Millionen Tonnen Gestein. Der durchschnittliche Metallgehalt werde mit 0,36% Kupferäquivalent angegeben. Diese Kennzahl fasse mehrere Metalle rechnerisch
zu einem vergleichbaren Kupferwert zusammen. Enthalten seien laut Unternehmensangaben rund 1.307 Millionen Pfund Kupfer sowie 17,0 Millionen Unzen Silber.
Die Schätzung beziehe sich auf den Allard-Bereich des Projekts, der vom Unternehmen als zusammenhängender und tiefreichender Erzbereich beschrieben werde. Die Berechnung sei gemäß den Vorgaben von NI 43-101 (National Instrument 43-101) erfolgt, einem Standard für transparente Rohstoffangaben.
