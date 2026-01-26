Bis ins vorige Frühjahr lief das Vorhaben, die europäische Verteidigungskraft zu stärken noch unter dem Namen "ReArm Europe". Diese Bezeichnung wurde aber doch als zu brachial eingestuft, weshalb man sich auf EU-Ebene beim Plan zur Steigerung der Verteidigungskapazitäten und -produktion in der gesamten Union auf die Bezeichnung "Bereitschaft 2030" einigte. Und dabei geht es darum, bis 2030 bis zu 800 Milliarden Euro für die europäische Verteidigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
