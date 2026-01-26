Investoren stehen vor der Frage, ob der KI-Hype im Jahr 2026 noch aufrechterhalten werden kann. Die kommenden Gewinnberichte der größten Tech-Unternehmen werden entscheidend für die Zukunft dieses Marktes sein. Was wird sich zeigen? Investoren, die in kleinere Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) investiert haben, haben in den vergangenen Jahren starke Gewinne erzielt. Doch ob dieser Trend auch im Jahr 2026 anhält, wird laut einem Bericht von Bloomberg stark von den kommenden Gewinnberichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de