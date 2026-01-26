Der Stadtrat von Amsterdam hat beschlossen, Außenwerbung für Fleisch sowie mit fossiler Energie betriebene Produkte zu verbieten. Sprich: Künftig sollen z.B. Autos mit Verbrennungsmotor, Kreuzfahrten und Flugreisen nicht mehr auf öffentlich sichtbaren Flächen beworben werden dürfen. Das Verbot wurde von der grünen Partei GroenLinks sowie der Tierschutzpartei Partij voor de Dieren initiiert. Vorbild sind solche Werbeverbote in anderen niederländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net