Der Depot-2030-Gigant Baidu meldet neue Durchbrüche bei seiner Künstlichen Intelligenz. Spannend: Auf chinesischen Plattformen dominiert neuer, fantasievoller Content bereits deutlich mehr als bei Instagram oder YouTube. Doch wäre dieses Video in Deutschland überhaupt erlaubt?Der Nvidia-Chef sagte jüngst in einem Interview: Die absolute Basis für die Künstliche Intelligenz ist ausreichend günstige Energie (siehe China-Deutschland-Vergleich) und mittlerweile der Einsatz der großen Sprachmodelle in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär