Jens Ehrhardt sieht Gold und Sachwerte wegen geopolitischer Unsicherheiten im Fokus. Für deutsche Aktien bleibt er trotz möglicher Schwankungen positiv und verweist auf die starke Rolle der FED. Die Geopolitik steht derzeit im Vordergrund, konstatiert Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt. Er beobachtet bei der Suche nach mehr Sicherheit "spektakuläre Umschichtungen in Gold und Sachwerte wie Lithium und Kupfer", wie er im neuen Interview mit "Smartes Geld" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
