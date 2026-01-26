Anzeige
WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS
Tradegate
26.01.26 | 18:23
64,59 Euro
+2,36 % +1,49
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
CISCO SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CISCO SYSTEMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
64,6564,7218:36
64,6564,7218:36
ratgeberGELD.at
26.01.2026 17:09 Uhr
223 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Cisco Systems: Kaufsignal - Startet jetzt die 80-Dollar-Rallye!

Nach der Korrektur liefert der Netzwerk-Riese frische Bullen-Signale!

Rückblick

Der Cisco-Chart zeigt derzeit ein spannendes Bild zwischen kurzfristiger Konsolidierung und langfristiger Stärke. Auf eine starke Phase im November / Anfang Dezember, folgte eine schärfere Korrektur. Darauf folgte eine Stabilisierung.

Cisco-Aktie: Chart vom 26.01.2026, Kürzel: CSCO, Kurs: 76.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über 76 USD wurde ein Kaufsignal generiert. Die Aktie nimmt Kurs auf die 80-USD-Marke, welche einen massiven Deckel darstellt.

Mögliches bärisches Szenario

Nach unten ist das Papier im Bereich von 75 bis 73 USD gut abgesichert. Sollte diese Marke fallen, läge die nächste größere Auffangzone erst bei 67 USD.

Meinung

Cisco wandelt sich immer stärker vom reinen Hardware-Verkäufer zum Software- und KI-Infrastruktur-Player. Im letzten Quartal (Q1 2026) meldete das Unternehmen KI-Infrastruktur-Aufträge von über 1,3 Mrd. USD. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwartet Cisco rund 3 Mrd. USD Umsatz allein aus diesem Bereich. Die fundamentale Story wird zunehmend durch das Thema Künstliche Intelligenz getrieben, was der Aktie im Vergleich zu den Vorjahren eine höhere Dynamik verleiht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 939.12 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.97 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Walmart ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
