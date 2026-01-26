Cisco Systems: Kaufsignal - Startet jetzt die 80-Dollar-Rallye!

Nach der Korrektur liefert der Netzwerk-Riese frische Bullen-Signale!

Rückblick

Der Cisco-Chart zeigt derzeit ein spannendes Bild zwischen kurzfristiger Konsolidierung und langfristiger Stärke. Auf eine starke Phase im November / Anfang Dezember, folgte eine schärfere Korrektur. Darauf folgte eine Stabilisierung.

Cisco-Aktie: Chart vom 26.01.2026, Kürzel: CSCO, Kurs: 76.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über 76 USD wurde ein Kaufsignal generiert. Die Aktie nimmt Kurs auf die 80-USD-Marke, welche einen massiven Deckel darstellt.

Mögliches bärisches Szenario

Nach unten ist das Papier im Bereich von 75 bis 73 USD gut abgesichert. Sollte diese Marke fallen, läge die nächste größere Auffangzone erst bei 67 USD.

Meinung

Cisco wandelt sich immer stärker vom reinen Hardware-Verkäufer zum Software- und KI-Infrastruktur-Player. Im letzten Quartal (Q1 2026) meldete das Unternehmen KI-Infrastruktur-Aufträge von über 1,3 Mrd. USD. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwartet Cisco rund 3 Mrd. USD Umsatz allein aus diesem Bereich. Die fundamentale Story wird zunehmend durch das Thema Künstliche Intelligenz getrieben, was der Aktie im Vergleich zu den Vorjahren eine höhere Dynamik verleiht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 939.12 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.97 Mrd. USD

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.01.2026

