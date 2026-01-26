Der Silberpreis geht weiter durch die Decke. Nachdem am Freitag die Marke von 100 US$ geknackt wurde, springt das Edelmetall zum Wochenauftakt erneut um mehr als +7% nach oben und markiert ein neues Rekordhoch bei 110,87 US$ je Unze. Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen oder sollten Anleger dem Treiben lieber von der Seitenlinie zuschauen? Mega-Hausse geht weiter Der exponentielle Anstieg bei Silber setzt sich fort. Erst im Oktober hatte das weiß-graue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de