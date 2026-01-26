Mainz (ots) -
Woche 09/26
Samstag, 21.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die sieben größten Naturwunder der Erde - entfällt!!!
Dienstag, 24.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Die großen Fälscher der Geschichte
Deutschland 2016
ZDF-History: Paul Breitner - Der legendäre Fußball-Rebell - entfällt!!!
Mittwoch, 25.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
11.30 ZDF-History
Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
Deutschland 2017
12.00 Terra X Harald Lesch
... sucht das Glück
Deutschland 2026
Terra X: Ein Tag im Mittelalter - entfällt!!!
Donnerstag, 26.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co.
Deutschland 2021
7.45 Die smarten Verführer
Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen
Deutschland 2025
Leschs Kosmos: Krypto, Bitcoin & Co - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6204433
Woche 09/26
Samstag, 21.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die sieben größten Naturwunder der Erde - entfällt!!!
Dienstag, 24.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Die großen Fälscher der Geschichte
Deutschland 2016
ZDF-History: Paul Breitner - Der legendäre Fußball-Rebell - entfällt!!!
Mittwoch, 25.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
11.30 ZDF-History
Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
Deutschland 2017
12.00 Terra X Harald Lesch
... sucht das Glück
Deutschland 2026
Terra X: Ein Tag im Mittelalter - entfällt!!!
Donnerstag, 26.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co.
Deutschland 2021
7.45 Die smarten Verführer
Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen
Deutschland 2025
Leschs Kosmos: Krypto, Bitcoin & Co - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6204433
© 2026 news aktuell