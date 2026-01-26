Gold hat soeben die Marke von 5.000 US-Dollar durchbrochen - und Goldgroup ist still und leise in eine völlig neue Bewertungsliga aufgestiegen

Anzeige / Werbung

Das ist keine Gold-Rallye. Das ist ein Regimewechsel.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Goldgroup Mining Inc. veröffentlicht.

Gold über 5.000 US-Dollar pro Unze ist keine Schlagzeile.

Es ist eine Neubewertung von Vertrauen.

Wenn Wall-Street-Banken offen von 6.000 US-Dollar Gold bis Ende 2026 sprechen, geht es nicht um Schmucknachfrage oder saisonale Effekte. Es geht um:

Strukturelle US-Haushaltsdefizite

Währungsentwertung

Zentralbanken, die ihre Reserven neu ausrichten

Kapital, das sich von Papier-Versprechen abwendet

In solchen Phasen belohnt der Markt keine Ideen mehr -

er bezahlt für Größe, Produktion und reale Unzen.

Genau deshalb wird Goldgroup Mining nicht länger als Junior-Breakout betrachtet.

Das Unternehmen wird neu bewertet - als Plattform.

Und jetzt - mit Gold auf Allzeithochs und einer transformativen Akquisition - hat sich alles verändert.

Der Wendepunkt: Goldgroup ist keine Ein-Asset-Story mehr

Über weite Teile von 2024 und Anfang 2025 war Goldgroup vor allem für eines bekannt: Umsetzungskraft.

Turnaround der Cerro-Prieto-Mine

Sicherung der San-Francisco-Mine aus der Insolvenz

Der Beweis, dass das Management leisten kann, woran andere gescheitert sind

Doch am 26. Januar 2026 wurde eine neue Grenze überschritten.

Goldgroup gab eine definitive Unternehmensfusion mit Gold Resource Corporation (NYSE American: GORO) bekannt.

Diese Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Aktionärszustimmungen beider Unternehmen, der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sowie der Zustimmung des Supreme Court of British Columbia.

Das war nicht schrittweise.

Das war transformativ.

Der Deal, der eine Neubewertung erzwingt

Gemäß der angekündigten Transaktion:

Goldgroup erwirbt 100% der Gold Resource Corporation ("GRC")

Die Transaktion bewertet GRC mit rund 372 Mio. US-Dollar

Eigentümerstruktur nach Abschluss: ca. 60% Goldgroup-Aktionäre ca. 40% GRC-Aktionäre

Erwarteter Abschluss: Q2 2026, vorbehaltlich der oben genannten Genehmigungen

Das Ergebnis ist ein mexikofokussierter Multi-Mine-Edelmetallproduzent mit:

Mehreren produzierenden Assets

Sofortigem Cashflow

Einer Größenordnung, die Institutionen verstehen

Und entscheidend …

Ein klarer Pfad zu einer angestrebten Jahresproduktion von rund 120.000 Goldäquivalent-Unzen bis 2027.

Diese Zahl ist kein Marketing.

Sie ist das Ergebnis eines modellierten Szenarios, basierend auf bestehenden Minen plus San Francisco plus Don David.

Warum 120.000 oz AuEq das Gespräch verändert

Klartext:

120.000 oz AuEq pro Jahr sind das Produktionsziel für 2027

Diese Zahl basiert auf: Optimierung von Cerro Prieto Neustart der San-Francisco-Mine Don-David-Produktion von GRC



Hier endet die Bewertung als

"Junior mit Upside"

… und beginnt die Bewertung als

"Mid-Tier-Produzent im Aufbau".

Märkte bewerten nicht linear.

Sie bewerten nach Kategorien.

Und eine sechsstellige Jahresproduktion ist ein Kategoriesprung.

San Francisco: Das Anker-Asset, das all dies möglich machte

Bevor der Gold-Resource-Deal überhaupt möglich war, musste Goldgroup eines beweisen:

Wert schaffen, wo andere gescheitert sind.

Genau das hat San Francisco geliefert.

Einst ein Vorzeige-Asset unter Timmins Gold (später Alio Gold), trug San Francisco in seiner früheren Phase zu einer Marktkapitalisierung von rund 500 Mio. US-Dollar bei - bei 1.400-Dollar-Gold.

Dieser Zyklus endete mit dem Goldpreis-Einbruch.

Dieser Zyklus ist anders.

Heute gilt:

Gold über 5.000 US-Dollar

San Francisco zu 100% im Besitz , vorbehaltlich finaler TSX.V-Genehmigung

, vorbehaltlich finaler TSX.V-Genehmigung Infrastruktur vorhanden

Genehmigungen intakt

Kapitalmärkte wieder offen

San Francisco ist nicht mehr die Wachstumsstory.

Es ist der Beweis.

Cerro Prieto: Cashflow und organisches Wachstum

Das produzierende Fundament von Goldgroup bleibt Cerro Prieto in Sonora, Mexiko:

In Produktion seit 2013

2025-Produktion ca. 7.500 oz/Jahr

Erweiterungsplan abgeschlossen: Durchsatzsteigerung auf ca. 4.200 tpd , was eine Zielproduktion von bis zu 24.000 oz/Jahr ermöglicht Re-Leaching bestehender Pads geplant ab Ende 2026

(interne Modellierung: 8.000-9.000 oz/Jahr zusätzlicher Output über ca. 6 Jahre ) Near-Mine-Exploration und Definitionsbohrungen in drei Zonen zur Verlängerung der Minenlebensdauer



Cerro Prieto liefert:

Operative Glaubwürdigkeit

Cashflow

Optionalität

Gold Resource Corporation: Sofortige Größe - keine Theorie

Gold Resource Corporation bringt genau das, was der Markt jetzt belohnt:

Don-David-Mine , Oaxaca, Mexiko (in Betrieb)

, Oaxaca, Mexiko (in Betrieb) Produktion von Gold und Silber

Etabliertes Team und Infrastruktur

Cashflow-generierende Betriebe

Deshalb ist dieser Deal entscheidend.

Goldgroup hat keine bloßen Unzen im Boden gekauft.

Es hat operative Hebelwirkung erworben.

Die Kombination bewirkt sofort:

Diversifizierung der Einnahmen

Reduktion des Ein-Asset-Risikos

Beschleunigte institutionelle Relevanz

Die Bewertungslücke ist weiterhin enorm

Hier beginnt der FOMO-Teil.

Nach der Ankündigung, auf Basis aktueller Kurse:

Kombinierte Bewertung Goldgroup + GRC: ca. 700 Mio. US-Dollar

Zielproduktion 2027: ~120.000 oz AuEq

Zum Vergleich Aris Mining:

2025-Produktion: 256.503 oz Gold

Zwei Untertage-Minen in Kolumbien

Marktkapitalisierung: ca. 4,5-5,0 Mrd. US-Dollar

Goldgroup muss Aris nicht ounce-für-ounce einholen, um deutlich höher bewertet zu werden.

Es reicht, wenn der Markt anerkennt:

Multi-Mine-Status

Sichtbarkeit einer sechsstelligen Produktion

Bewiesene Umsetzung

Goldpreis über 5.000 US-Dollar

So werden Bewertungsregime neu gesetzt.

Warum der Markt beginnt zu jagen

Seit Beginn der Berichterstattung:

Aktienkurs von ca. 0,85 $ auf rund 2,15 $

~1,4 Mio. Unzen zur Bilanz hinzugefügt (San Francisco)

→ Historische In-Ground-Ressourcen von ca. 1,28 Mio. Goldunzen

(Quelle: historischer NI-43-101-Bericht vom 28. August 2020, Micon International)

zur Bilanz hinzugefügt (San Francisco) → Historische In-Ground-Ressourcen von ca. (Quelle: historischer NI-43-101-Bericht vom 28. August 2020, Micon International) Ankündigung der 372-Mio.-US-Dollar-Akquisition (GRC)

(vorbehaltlich TSX.V-Genehmigung, Aktionärszustimmungen beider Unternehmen und Genehmigung durch das Gericht in British Columbia)

Das ist kein Momentum-Trading.

Das ist eine Neubewertung in Stufen.

Und historisch passieren die größten Bewegungen:

Nach der ersten Ungläubigkeit

Vor der Sell-Side-Abdeckung

Vor Index-Aufnahmen

Der Aris-Mining-Vergleich macht die Lücke offensichtlich

Um die Fehlbewertung zu verstehen, reicht ein sauberer Vergleich:

Aris Mining

256.503 oz Goldproduktion (2025)

Zwei Untertage-Minen in Kolumbien

Marktkapitalisierung: ca. 4,5-5,0 Mrd. US-Dollar (≈ 5,75 Mrd. CAD)

Goldgroup (Zielbild)

~120.000 oz AuEq Zielproduktion bis 2027

Mexiko-fokussiert

Marktkapitalisierung: ~700 Mio. US-Dollar

Goldgroup muss Aris nicht einholen.

Es muss nur als Spieler in derselben Liga erkannt werden.

Fazit: So werden Plattformen gebaut

Goldgroup ist nicht zufällig in 5.000-Dollar-Gold aufgewacht.

Das Unternehmen hat sich dafür positioniert.

Als andere San Francisco mieden, hat Goldgroup zugegriffen

Als andere zögerten, hat Goldgroup konsolidiert

Als der Goldpreis drehte, waren die Assets bereits da

Jetzt, mit:

~700 Mio. US-Dollar pro-forma Bewertung

Klarer Sicht auf 120.000 oz AuEq/Jahr bis 2027

Mehreren produzierenden Minen

Und Wall-Street-Prognosen von 6.000-Dollar-Gold

hat sich die Story verändert.

Die Frage ist nicht mehr, ob Goldgroup neu bewertet wird.

Die Frage ist nur noch, wie schnell der Markt aufholt.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA38141A4046