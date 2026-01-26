© Foto: Eli Hartman/AP/dpaÖlfeldausrüster Baker Hughes hat im vierten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Fokus auf LNG und industrielle Energieinfrastruktur zahlt sich aus. Das US-amerikanische Unternehmen Baker Hughes (BKR), bekannt für seine Dienstleistungen im Bereich der Öl- und Gasindustrie, hat im vierten Quartal 2025 überraschend starke Ergebnisse erzielt. Der Fokus auf liquefied natural gas (LNG) und die Erweiterung der industriellen Energieinfrastruktur trugen maßgeblich zu den positiven Zahlen bei. Die Aktie kletterte zum Wochenstart am Montag um mehr als 3 Prozent. Allein seit Anfang Januar summiert sich das Kursplus auf mehr als 20 Prozent. Vor allem nach dem spektakulären …Den vollständigen Artikel lesen
