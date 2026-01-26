Eine neue Studie von Wüest Partner belegt, wie deutlich Energieeffizienz inzwischen Mieten, Kaufpreise und Investitionsentscheidungen beeinflusst. So hat eine schlechtere Effizienzklasse messbare Abschläge bei Immobilienpreisen zur Folge. ESG-Qualität fließt systematisch in die Preisbildung ein. Energieeffizienz stellt inzwischen einen strukturellen Wertfaktor am Immobilienmarkt dar. Laut einer Analyse von Wüest Partner wirkt sich Energieeffizienz heute messbar auf Mieten, Kaufpreise und Investitionsentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
