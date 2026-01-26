Jan Goetz wird alleiniger CEO, Søren Hein wird zum Chief Operating Officer und stellvertretenden CEO ernannt.

Der ehemalige Co-CEO Mikko Välimäki zieht sich aus seiner kaufmännischen Funktion zurück und bleibt bis zum 31. März 2026 als Berater tätig.

Mit dieser neuen Führungsstruktur soll die globale strategische Ausrichtung, Planung und Umsetzung von IQM gestärkt werden.

IQM Quantum Computers, ein Weltmarktführer für Full-Stack-Quantumcomputer mit Supraleitung, hat heute den Wechsel von einer Co-CEO-Struktur zu einem Modell mit einem einzigen Chief Executive Officer bekannt gegeben.

Der Mitbegründer und derzeitige Co-CEO Dr. Jan Goetz wird nach einem Beschluss des IQM-Vorstands mit Wirkung zum 1. Januar alleiniger CEO. Außerdem wurde Dr. Søren Hein zum Chief Operating Officer und stellvertretenden CEO ernannt.

Im Rahmen des Führungswechsels tritt Mikko Välimäki nach einer erfolgreichen Amtszeit als Co-CEO von seiner kaufmännischen Funktion zurück. Er wird dem Unternehmen bis zum 31. März 2026 als Berater zur Seite stehen, um Kontinuität und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

"Unser dualer CEO-Ansatz war genau die richtige Strategie für IQM in den letzten zwei Jahren, und ich möchte Mikko Välimäki für seine wertvollen Beiträge danken", sagte Dr. Sierk Poetting, Chairman des Board of Directors von IQM. "Für die Zukunft auf eine Struktur mit einem einzigen CEO zu setzen, spiegelt die Reife des Unternehmens wider und versetzt IQM in die Lage, die nächste Phase der nachhaltigen globalen Expansion und des langfristigen Unternehmenswachstums einzuleiten."

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2018 hat sich IQM zu einer der weltweit führenden Marken im Bereich Quantencomputing entwickelt. Im Laufe des vergangenen Jahres hat IQM mehr On-Premise-Quantumcomputer verkauft und ausgeliefert als jeder andere Wettbewerber und die größte Serie-B-Finanzierungsrunde im Bereich Quantencomputing außerhalb der USA abgeschlossen.

Die neue Führungsstruktur unterstützt die anhaltende Fokussierung von IQM auf die Skalierung von Quantencomputern für den industriellen und kommerziellen Einsatz. "Ich freue mich sehr, Søren in seiner neuen Position begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Führungsteam weiter ausbauen und stärken, um uns auf die nächste Phase kräftigen Wachstums vorzubereiten und dabei unserer Technologie-Roadmap und unserer langfristigen Vision gerecht zu werden", so Goetz.

Er fügte hinzu: "IQM ist bestens aufgestellt, um den sich wandelnden Anforderungen von KI-gesteuerten Unternehmen und Hochleistungsrechenzentren gerecht zu werden. Diese neue Struktur wird uns helfen, den Fortschritt in Richtung fehlertoleranter Quantencomputer voranzutreiben und unseren Kunden und Partnern einen größeren Mehrwert zu bieten."

Søren Hein erklärte zu seiner Ernennung: "IQM hat ein unglaubliches Team und eine beeindruckende Innovationskultur aufgebaut. Ich freue mich darauf, im Zuge unserer globalen Skalierung unsere Geschäftstätigkeiten zu stärken, die Einführung der Quantencomputertechnologie zu beschleunigen und zu unserem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg beizutragen."

Über Jan Goetz:

Goetz gründete IQM im Jahr 2018 gemeinsam mit seinen Mitbegründern als Spin-off der Aalto-Universität und des VTT Technical Research Center of Finland. Seitdem hat er über 600 Millionen US-Dollar Kapital für das Unternehmen beschafft.

Er war Mitglied des Boards des European Innovation Council (EIC), in dem er heute als EIC-Botschafter tätig ist, und hat einen Sitz im Board des European Quantum Industry Consortium (QuIC). Er ist außerdem Mitglied des Bundeswirtschaftssenats, Mitglied des EIC Scaling Club Council, Mitglied der Hall of Future sowie Digital Leader und Global Innovator beim Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF).

Das WirtschaftsWoche Magazin zeichnete ihn 2024 als eine von 30 Führungskräften aus, die Deutschland prägen, und 2023 wurde er vom Handelsblatt zum Gründer des Jahres gewählt. 2020 wurde er vom Capital Magazin als einer der 40 unter 40 in Deutschland ausgewählt und er erhielt einen Entrepreneurship-Award der KAUTE Foundation.

Goetz hat an der TU München über supraleitende Quantenschaltungen promoviert und war als Marie-Curie-Stipendiat an der Aalto-Universität in Helsinki tätig, wo er den Titel eines Dozenten innehat.

Über Søren Hein:

Søren kann auf über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft und Investor im Technologiebereich in Europa und Nordamerika zurückblicken. Er war zuvor für Deeptech Investments bei MIG Capital verantwortlich, das auch die Startkapitalrunde von IQM im Jahr 2019 leitete. Hein hat außerdem ein Start-up im Bereich Elektromotoren mitbegründet und geleitet und war als Chief Technology Officer des Geschäftsbereichs Wireless Systems bei Infineon tätig. Er hat einen Ph.D. in Elektrotechnik und Informatik von der UC Berkeley und einen MBA von INSEAD.

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quanten-Computern. IQM stellt sowohl vollständig integrierte Quanten-Computer für den lokalen Einsatz als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Computer zur Verfügung. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungs-Rechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt 300 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Finnland. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten weltweit präsent.

