PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/26.01.2026/17:29 UTC+1) - Siemens Energy AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.siemens-energy.com/de/de/home/investor-relations/veroeffentlichungen-ad-hoc.html Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
