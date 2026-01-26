Anzeige
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
26.01.26 | 17:29
141,45 Euro
+2,87 % +3,95
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

München (pta000/26.01.2026/17:29 UTC+1) - Siemens Energy AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.siemens-energy.com/de/de/home/investor-relations/veroeffentlichungen-ad-hoc.html Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769444940499 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 11:29 ET (16:29 GMT)

© 2026 Dow Jones News
