Horizon Europe (das "Unternehmen") ist einer der weltweit führenden Hersteller markengeführter Anhänger- und Zugtechnik und hat heute eine wichtige Unternehmensinformation veröffentlicht. Diese folgte auf eine Mitteilung der First Brands Group, LLC ("First Brands"), in der diese ankündigte, sich aus bestimmten nordamerikanischen Unternehmen, darunter Brake Parts Inc., Cardone und Autolite, geordnet zurückzuziehen.

Horizon Europe löst derzeit seine Verbindung zu First Brands und ist von dem laufenden, in den USA stattfindenden Umstrukturierungsprozess nicht betroffen.

"In Europa sind wir weiterhin gut im Geschäft, so dass wir unseren normalen Geschäftsbetrieb unverändert fortführen. Horizon Europe konzentriert sich auf das, was am wichtigsten ist: die Unterstützung unserer Kunden und die Bereitstellung branchenführender Produkte in Europa", so Michael Scott, unabhängiger Director und Chief Restructuring Officer von Horizon Europe.

Horizon Europe agiert derzeit als eigenständiges Unternehmen unabhängig von der First Brands Group und kann auf die finanzielle Unterstützung wichtiger Finanzpartner zählen. Das Unternehmen führt seinen Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechung im normalen Umfang fort, und konzentriert sich unverändert darauf, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und seine führende Position bei starken Marken für Anhänger- und Zugtechnik zu behaupten.

Über Horizon Europe

Horizon Europe ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Distribution eines umfassenden Portfolios an hochwertigen, kundenspezifisch konstruierten Lösungen in den Bereichen Anhänger- Zugtechnik sowie Transport- Ladungsmanagement und bietet auch das entsprechende Zubehör an.

Als Marktführer in den Segmenten Automobil, Freizeit und Landwirtschaft beliefert das Unternehmen Automobilhersteller (OEMs), Einzelhändler, Händlernetze sowie Endkunden. Horizon bietet seinen Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen, in denen sich das Streben nach marktführenden, innovativen Lösungen und operativer Exzellenz widerspiegeln. Ziel des Unternehmens ist es, zukunftsorientierte Technologien einzusetzen, um Premiumprodukte für seine Kunden zu entwickeln, die Mitarbeiter aktiv einzubinden und einen Mehrwert für seine Anteilseigner zu schaffen.

Horizon Europe vereint einige der bekanntesten Marken der europäischen Anhänger- und Zugtechnikbranche unter einem Dach, darunter: Westfalia, Siarr, Witter und weitere Marken.

