Nach der Zinsprüfung der New Yorker Fed warnt Michael Burry vor einer Yen-Trendumkehr. Ein Rückfluss japanischer Gelder könnte US-Aktien und Anleihen massiv belasten.Der "Big Short"-Investor sieht die japanische Währung am Wendepunkt. Eine kräftige Yen-Erholung könne laut Burry erhebliche Kapitalströme aus den USA zurück nach Japan auslösen - mit direkten Folgen für US-Aktien. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journals, dem zufolge die New Yorker Fed am Freitag Handelspartner für eine mögliche "Zinsprüfung" kontaktiert hat. Solche Anfragen gelten häufig als Vorstufe zu Interventionen. Japans Regierung hatte zuletzt wiederholt vor einer zu schwachen Währung gewarnt.
