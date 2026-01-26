Die Konsolidierer sind am deutschen Maklermarkt aktiv unterwegs - und das passt nicht jedem. In Hagen in NRW hat sich schon vor geraumer Zeit "germanPartnership" gebildet. Mit der Plattform wollen drei Maklerverbünde, u.a. germanBroker.net, dafür sorgen, dass ihre Unternehmen auch dauerhaft in Maklerhand bleiben können. Dass die Konsolidierung am Maklermarkt Einzug hält, ist bekannt, denn links und rechts werden Maklerhäuser übernommen, aufgekauft, Anteile erworben - wie auch immer man es formulieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
