EQS-Ad-hoc: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Prognose
The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich
Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland. Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.
Die AEP GmbH ist im pharmazeutischen Großhandels- und Plattformgeschäft in Deutschland tätig. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.
Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln. Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.
Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis eines klar definierten Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel, Eigenkapital sowie Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine angepasste und nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der Übernahme der AEP Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von insgesamt 2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen (Emissionserlös von 9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im Handelsregister erfolgen.
Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe weiter steigt.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ZW88
|WKN:
|A40ZW8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|EQS News ID:
|2266196
