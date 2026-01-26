EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich
Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland. Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.
AEP gehört zu den größten Unternehmen im Pharmahandelsbereich in Deutschland und erreichte zuletzt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro, ist profitabel und hat sich als relevante Größe im deutschen Pharmamarkt etabliert. Derzeit sind 250 Mitarbeiter beschäftigt, das Zentrallager in Alzenau zählt zu den modernsten Pharmalogistikzentren Europas. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group: "Mit AEP vollziehen wir den nächsten Schritt zur Ausweitung und Etablierung unserer Geschäftsstrategie im Pharmabereich. Seit 2021 sind wir in diesem Bereich aktiv und sind bereits mit mehr als 39.800 Apotheken in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz verbunden, davon allein 16.500 Apotheken in Deutschland. Mit AEP erreichen wir nun eine neue Stufe der Wertschöpfung und werden zunehmend zum Komplettanbieter für Apotheken. Unser Ziel ist die Stärkung lokaler Apotheken und insbesondere die Verbindung mit den digitalen Aktivitäten unserer Gruppe."
Für Dr. Heike Brockmann, CEO von AEP, ist die Übernahme durch TPG ein wichtiger Schritt der Weiterentwicklung: "Das Ziel der AEP ist und bleibt, für die Apotheken vor Ort langfristig ein starker Partner zu sein. Mit The Platform Group gewinnen wir einen Eigentümer, der in dieser wichtigen Phase frische Impulse für zusätzliches Wachstum und Reichweite setzen kann. Beide Unternehmen können durch die Erfahrungen des anderen profitieren, was vor allem auch der Apotheke vor Ort dabei helfen wird, ihre Position in der Mitte der Gesellschaft zu festigen."
Pharmagruppe als eigenständiger Geschäftsbereich
Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren.
Bjoern Minnier, Leiter Finanzen/M&A bei The Platform Group: "Die Zusammenführung unserer bisherigen Aktivitäten im Pharmabereich lassen eine eigene Gruppe entstehen, die zahlreiche Leistungen abdeckt und hoch spezialisiert ist. Das Ziel muss sein, eine Plattformlösung als digitalen Ansatz für lokale Apotheken und internationale Hersteller umzusetzen, hierzu haben wir heute einen Meilenstein erreicht. Das Umsatzvolumen der Pharmagruppe wird künftig bei 1,1 Mrd. Euro liegen, das EBITDA bei deutlich über 25 Mio. Euro, dies mit 320 Mitarbeitern."
Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln. Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.
Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Fusionsprüfung, Finanzierung und Cash Flow
Die Übernahme der AEP Pharmagruppe und der Aufbau der künftig entstehenden Pharmagruppe sind integraler Bestandteil der langfristigen Wachstums- und Finanzierungsstrategie. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis eines klar definierten Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel, Eigenkapital sowie Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine angepasste und nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der Übernahme der AEP Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von insgesamt 2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen (Emissionserlös von 9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im Handelsregister erfolgen.
Ziel der TPG ist die nachhaltige Generierung eines hohen operativen Cashflows. Akquisitionen sind dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, da gezielt ertragsstarke Unternehmen erworben und operativ integriert werden. Die TPG verfolgt unverändert eine konservative Finanzierungsstrategie mit klar definierten Verschuldungsgrenzen und einer breit diversifizierten Finanzierungsbasis aus langfristigen Bankdarlehen, Eigenkapital sowie einer bestehenden Anleihe. Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe weiter steigt.
Dr. Dominik Benner, CEO der TPG: "Die Bündelung unserer Aktivitäten im Pharmabereich in einem eigenständigen Geschäftsbereich ist ein konsequenter strategischer Schritt. Parallel dazu stellen wir die Finanzierung gezielt und nahhaltig auf, um die Pharma Group als eigenständig erfolgreich und wachstumsstarken Bereich zu positionieren. Die dafür notwendigen strukturellen und finanziellen Voraussetzungen schaffen wir in den kommenden Monaten."
