The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich TPG seit 2021 mit ApoNow erfolgreich im Pharma-Plattformbereich aktiv

ApoNow ist größter Anbieter als digitale Schnittstelle zwischen lokalen Apotheken und Pharmaherstellern, ca. 39.800 Apotheken sind in vier Ländern angebunden

Mit der Übernahme von AEP wächst der Geschäftsbereich Pharma auf 1,1 Mrd. Euro

Eigener Geschäftsbereich als Pharma Group mit eigenständiger Führung

Anpassung der Prognose für das Jahr 2026 nach Closing gegeben Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland. Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH. AEP gehört zu den größten Unternehmen im Pharmahandelsbereich in Deutschland und erreichte zuletzt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro, ist profitabel und hat sich als relevante Größe im deutschen Pharmamarkt etabliert. Derzeit sind 250 Mitarbeiter beschäftigt, das Zentrallager in Alzenau zählt zu den modernsten Pharmalogistikzentren Europas. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group: "Mit AEP vollziehen wir den nächsten Schritt zur Ausweitung und Etablierung unserer Geschäftsstrategie im Pharmabereich. Seit 2021 sind wir in diesem Bereich aktiv und sind bereits mit mehr als 39.800 Apotheken in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz verbunden, davon allein 16.500 Apotheken in Deutschland. Mit AEP erreichen wir nun eine neue Stufe der Wertschöpfung und werden zunehmend zum Komplettanbieter für Apotheken. Unser Ziel ist die Stärkung lokaler Apotheken und insbesondere die Verbindung mit den digitalen Aktivitäten unserer Gruppe." Für Dr. Heike Brockmann, CEO von AEP, ist die Übernahme durch TPG ein wichtiger Schritt der Weiterentwicklung: "Das Ziel der AEP ist und bleibt, für die Apotheken vor Ort langfristig ein starker Partner zu sein. Mit The Platform Group gewinnen wir einen Eigentümer, der in dieser wichtigen Phase frische Impulse für zusätzliches Wachstum und Reichweite setzen kann. Beide Unternehmen können durch die Erfahrungen des anderen profitieren, was vor allem auch der Apotheke vor Ort dabei helfen wird, ihre Position in der Mitte der Gesellschaft zu festigen." Pharmagruppe als eigenständiger Geschäftsbereich

Im Rahmen des Strategie-Updates vom 2. Oktober 2025 in Frankfurt am Main wurde vom Vorstand der TPG die Ausweitung des Pharmabereichs dargestellt (Projekt "Pharma Platform") und die Gesamtstrategie zur digitalen Pharmaplattform näher erläutert. In diesem Zusammenhang wurden weitere Akquisitionen in diesem Bereich veröffentlicht. Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren. Bjoern Minnier, Leiter Finanzen/M&A bei The Platform Group: "Die Zusammenführung unserer bisherigen Aktivitäten im Pharmabereich lassen eine eigene Gruppe entstehen, die zahlreiche Leistungen abdeckt und hoch spezialisiert ist. Das Ziel muss sein, eine Plattformlösung als digitalen Ansatz für lokale Apotheken und internationale Hersteller umzusetzen, hierzu haben wir heute einen Meilenstein erreicht. Das Umsatzvolumen der Pharmagruppe wird künftig bei 1,1 Mrd. Euro liegen, das EBITDA bei deutlich über 25 Mio. Euro, dies mit 320 Mitarbeitern." Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln. Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den Bereich der Pharma Group zu konsolidieren. Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Der neu entstehende Bereich der Pharmagruppe wird mit einem jährlichen Umsatzvolumen von über 1,1 Mrd. Umsatz liegen. Ab dem Zeitpunkt des Closings erfolgt die Konsolidierung seitens der TPG. Bei Vollzug der geplanten Übernahme im zweiten Quartal 2026 und nach der notwendigen Freigabe vom Bundeskartellamt, würde sich die Planung der The Platform Group für das Geschäftsjahr 2026 deutlich verändern: Das GMV würde auf 3,0 Mrd. Euro ansteigen (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1,7 Mrd. Euro), der Umsatz bei 2 Mrd. Euro (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1 Mrd. Euro). Das EBITDA würde 90-100 Mio. Euro (pro-forma Betrachtung) erreichen (bisherige Planung: 70-80 Mio. Euro). Die Partnerzahl würde auf über 25.000 ansteigen (bisherige Prognose: 18.000). Die pro-forma Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2026 und werden zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit verwendet. Die voraussichtlichen IST-Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 werden nach Abschluss des Vollzuges der Transaktion von TPG bekannt gegeben. Fusionsprüfung, Finanzierung und Cash Flow

Aufgrund der bestehenden Aktivitäten der TPG im Bereich Pharma- sowie Apotheken-leistungen ist eine Anmeldung und Freigabe beim Bundeskartellamt erforderlich. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt berücksichtigt die geplante Zusammenführung der Aktivitäten der TPG im Pharmabereich sowie die Übernahme der AEP Pharmagruppe. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird im zweiten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorstand der TPG hat sich in diesem Zusammenhang entschieden, die am 2. Oktober 2025 angekündigte Akquisition der Contracta GmbH (Österreich) als Closing nicht vorzunehmen, um etwaige Vorgaben sowie Einschränkungen der Kartellbehörden zu vermeiden, da Contracta und AEP in identischen Leistungsbereichen aktiv sind. Die Übernahme der AEP Pharmagruppe und der Aufbau der künftig entstehenden Pharmagruppe sind integraler Bestandteil der langfristigen Wachstums- und Finanzierungsstrategie. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis eines klar definierten Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel, Eigenkapital sowie Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine angepasste und nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der Übernahme der AEP Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von insgesamt 2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen (Emissionserlös von 9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im Handelsregister erfolgen. Ziel der TPG ist die nachhaltige Generierung eines hohen operativen Cashflows. Akquisitionen sind dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, da gezielt ertragsstarke Unternehmen erworben und operativ integriert werden. Die TPG verfolgt unverändert eine konservative Finanzierungsstrategie mit klar definierten Verschuldungsgrenzen und einer breit diversifizierten Finanzierungsbasis aus langfristigen Bankdarlehen, Eigenkapital sowie einer bestehenden Anleihe. Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe weiter steigt. Dr. Dominik Benner, CEO der TPG: "Die Bündelung unserer Aktivitäten im Pharmabereich in einem eigenständigen Geschäftsbereich ist ein konsequenter strategischer Schritt. Parallel dazu stellen wir die Finanzierung gezielt und nahhaltig auf, um die Pharma Group als eigenständig erfolgreich und wachstumsstarken Bereich zu positionieren. Die dafür notwendigen strukturellen und finanziellen Voraussetzungen schaffen wir in den kommenden Monaten." Update Webcall

Die Führung der TPG wird morgen, am 27. Januar 2026, um 09.30 Uhr, in einer Update Session auf die vorläufigen Zahlen 2025, die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe eingehen und den Strategiebereich weiter erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme auf der Airtime Platform . The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

