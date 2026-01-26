© Foto: Richard Drew - APDie Bank of America schlägt Alarm: Wachstum, Momentum, Value - kein Faktor biete noch Schutz. Die Märkte seien überfüllt, die Bewertungen hoch. Für Anleger bedeutet das: deutlich steigende Crash-Anfälligkeit.Die Bank of America warnt vor einem Markt, der zugleich teuer, überfüllt und anfällig geworden ist. Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktienstrategie, sieht den S&P 500 trotz abkühlender Wachstums- und Gewinnindikatoren auf Bewertungsniveaus, die historisch eher Abschwungphasen entsprechen. Besonders kritisch sei die extreme Konzentration: Ein kleiner Kreis von Mega Caps trägt den Großteil der Rallye, während der Medianwert der Indexmitglieder weit zurückfällt. Diese Überfüllung in …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE