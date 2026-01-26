EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die Genehmigung der britischen Aufsichtsbehörde erhalten haben und seit dem 26. Januar 2026 ausgewählte Valour-ETPs über die London Stock Exchange ("LSE") an britische Privatanleger anbieten.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde ("FCA") hat die britischen Basisprospekte von Valour für die folgenden Produkte genehmigt und unterstützt damit den erweiterten Zugang britischer Privatanleger zu regulierten digitalen Vermögenswerten über traditionelle Broker- und Anlageplattformen:
Zugelassene Produkte (GB-Basisprospekte)
Aufbauend auf den früheren LSE-Einführungen von Valour für professionelle Anleger wird nun der Zugang für Privatanleger in Großbritannien erweitert. Nach der Einführung des asset-backed Ethereum Physical Staking ETP von Valour für professionelle Anleger und der Einführung des weltweit ersten physisch gedeckten Bitcoin Staking ETP freut sich Valour, diese Produkte nun auch britischen Privatanlegern anbieten zu können.
"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Valour und DeFi Technologies, da wir den Zugang zu regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte weiter ausbauen," sagte Johan Wattenström, CEO und Vorsitzender von DeFi Technologies. "Großbritannien ist einer der wichtigsten Finanzmärkte der Welt, und diese Zulassungen erweitern unsere Möglichkeiten, britischen Privatanlegern transparente, börsennotierte Produkte anzubieten, die einen unkomplizierten Zugang zur sich entwickelnden Wirtschaft für digitale Vermögenswerte ermöglichen."
Der 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP von Valour wurde entwickelt, um einen regulierten Zugang zu Bitcoin mit einer Staking-Renditekomponente zu bieten, die sich im Nettoinventarwert ("NAV") des ETP widerspiegelt. Der Ethereum Physical Staking ETP von Valour bietet in ähnlicher Weise ein physisch gedecktes Engagement in Ethereum mit einer Beteiligung an Staking-Prämien über ein börsennotiertes Instrument.
