Seit einigen Monaten beteiligen sich US-Behörden wie das Pentagon oder die Regierung selbst immer wieder an Einzelunternehmen - und lösen damit fulminante Kurssprünge aus. Eine Seltene-Erden-Aktie legt deshalb heute um 20 Prozent zu. Die Aktien von USA Rare Earth (USAR)legen am Montag zweistellig zu, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass die US-Regierung über das Handelsministerium einen Anteil von zehn Prozent an dem Unternehmen erwerben will.
