Anzeige
Mehr »
Montag, 26.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 5.000-USD-Marke: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.01.2026 19:15 Uhr
105 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Freundlich - Anleger warten auf Zahlenausweise und Fed-Entscheid

DJ MÄRKTE USA/Freundlich - Anleger warten auf Zahlenausweise und Fed-Entscheid

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz zeigen sich die US-Börsen am Montag im Verlauf. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,4 Prozent auf 49.301 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent. Etwas Unterstützung erhalten die Aktienkurse von sinkenden Marktzinsen. Die im Wochenverlauf anstehenden Zahlenausweise bedeutender US-Technologieunternehmen, die Fed-Sitzung, deren Ergebnis am Mittwoch bekanntgegeben wird, und die neuen Politikschlagzeilen lassen die Anleger jedoch zurückhaltend agieren.

Zum einen hat US-Präsident Donald Trump mit einer massiven Eskalation im schwelenden Handelsstreit mit der Regierung des kanadischen Premierministers Mark Carney gedroht. Er warnte, dass die USA Zölle von 100 Prozent auf alle kanadischen Importe erhöben, falls "Kanada einen Deal mit China macht". Carney irre sich "gewaltig", wenn er glaube, er könne Kanada zu einem "Abladehafen" für China machen, um Waren in die USA zu schleusen.

Zum anderen dürfte den USA erneut ein teilweiser Regierungsstillstand bevorstehen. Am Freitag läuft die Frist für den US-Kongress ab, einen Haushaltsentwurf für weite Teile der Regierung zu verabschieden, was nicht nur das Heimatschutzministerium (ICE), sondern auch andere Behörden einschließt. Sollte dies nicht geschehen, drohen diesem Ministerium und weiteren Stellen Zwangsurlaub für Mitarbeiter sowie eine Unterbrechung einiger Abläufe. Die Demokraten sind wegen der Tötung eines weiteren US-Bürgers offenbar nicht bereit, die Finanzierung der ICE-Behörde mitzutragen.

Dazu gesellen sich Sorgen um die Zukunft des KI-Infrastrukturprojektes Stargate. Denn mit Softbank zögert laut einem Bericht einer der größten Branchenfinanzierer nun damit, den geplanten Kauf des Datenzentrenbetreibers Switch für 50 Milliarden Dollar in die Tat umzusetzen. "Mit Zweifeln an der KI-Zukunft plus dazu noch der Erwartung von Dollar-Verlusten sind US-Aktien für ausländische Anleger nicht mehr attraktiv", ergänzt ein Händler. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November zwar überraschend stark gestiegen, die Daten dürften angesichts der politischen Gemengelage kaum eine Rolle spielen.

Am Rentenmarkt ist von "Sell America" nicht viel zu merken, denn die Renditen von US-Staatsanleihen fallen leicht - die Notierungen steigen entsprechend. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fällt um 3 Basispunkte auf 4,21 Prozent. Den Drohungen von Präsident Trump gegen Kanada fehle es an Details und Glaubwürdigkeit, meint Analyst Derek Holt von Scotiabank.

Der Dollar gerät dagegen nicht nur mit den Trump-Drohungen unter Druck, sondern auch durch eine Aufwertung des Yen. Denn sowohl Washington als auch Tokio haben Bereitschaft signalisiert, zugunsten der japanischen Währung am Devisenmarkt zu intervenieren. der Dollar-Index büßt 0,7 Prozent ein. Das schwindende Vertrauen in den Dollar treibe indes die Edelmetallpreise in die Höhe, urteilt Marktanalystin Daniela Hathorn von Capital.com. Gold und Silber erreichten neue Höchststände - der Goldpreis klettert über die Marke von 5.000 Dollar. Die Zolldrohungen von Trump drücken die Ölpreise leicht, weil neue Zölle die Weltkonjunktur abwürgen und die Ölnachfrage dämpfen könnten. Auf der anderen Seite stützen jedoch der schwächere Dollar und die Kältewelle in den USA, die die Nachfrage nach Heizöl nach oben treibt.

Am Aktienmarkt schießen USA Rare Earth um 16,4 Prozent nach oben. Die Trump-Regierung plant, 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen zu investieren und eine Beteiligung aufzubauen. Für andere Aktien aus dem Bereich Seltene Erden geht es dagegen abwärts. MP Materials fallen um 7,8 und Ramaco Resources um fast 20 Prozent.

Micron Technology fallen um 2 Prozent. Laut einem Bericht wird Samsung Nvidia mit Speicherchips der nächsten Generation beliefern. Micron ist der Hauptkonkurrent des südkoreanischen Unternehmens. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen sinkt der Kurs von Steel Dynamics um 0,2 Prozent - der Nettoumsatz verfehlte die Markterwartungen. Newmont und Freeport-McMoRan legen um 2,6 bzw. 3,9 Prozent zu, die Bergbautitel profitieren von den Goldpreisen, die zum ersten Mal die Marke von 5.000 Dollar pro Feinunze überschritten hatten.

Revolution Medicines brechen um rund 17 Prozent ein, Merck ist offenbar nicht mehr an Gesprächen über den Kauf des Biotechnologie-Unternehmens interessiert. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          49.301,36    +0,4%   202,65     +2,2% 
S&P-500         6.958,48    +0,6%   42,87     +1,0% 
NASDAQ Comp       23.669,76    +0,7%   168,51     +1,1% 
NASDAQ 100       25.780,94    +0,7%   175,48     +1,4% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1889    +0,0%   1,1889     1,1754  +1,1% 
EUR/JPY          183,01    -0,4%   183,77     185,76  -0,5% 
EUR/CHF          0,9219    +0,0%   0,9215     0,9277  -1,1% 
EUR/GBP          0,8677    -0,2%   0,8692     0,8666  -0,5% 
USD/JPY          153,93    -0,4%   154,57     158,04  -1,6% 
GBP/USD          1,3702    +0,2%   1,3678     1,3564  +1,5% 
USD/CNY          6,9875    -0,1%   6,9953     6,9953  -0,4% 
USD/CNH          6,9483    +0,0%   6,9478     6,9632  -0,4% 
AUS/USD          0,6940    +0,2%   0,6927     0,6869  +3,8% 
Bitcoin/USD       87.223,10    +0,9% 86.450,10   89.577,30  -2,5% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,83    61,07   -0,4%     -0,24  +6,6% 
Brent/ICE          65,68    65,88   -0,3%     -0,20  +8,8% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.092,49   4.984,53   +2,2%     107,96 +15,4% 
Silber           115,46    103,28   +11,8%     12,18 +44,9% 
Platin          2.409,47   2.342,60   +2,9%     66,87 +33,8% 
Kupfer            6,00     5,95   +0,9%      0,05  +3,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 12:43 ET (17:43 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.