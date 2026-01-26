© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI"Zootopia 2" bringt Disney Milliarden aus China und bricht Rekorde. Doch die Aktie sendet Warnsignale. Warum Anleger trotzdem zögern.Walt Disney feiert einen der größten Kinoerfolge der Firmengeschichte. "Zootopia 2" hat seit dem Start im November weltweit 1,74 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste amerikanische Animationsfilm aller Zeiten, wie das Wall Street Journal berichtete. Viele in Hollywood erwarteten, dass Disneys größter Hit 2025 "Avatar: Fire and Ash" sein würde. Sie rechneten nicht damit, dass ein Animationsfilm über sprechende Tiere den teuer produzierten Science-Fiction-Blockbuster schlagen könnte. Anleger bleiben vorsichtig Im November gab der Kurs …Den vollständigen Artikel lesen
