RIVER explodiert um 2119 %: Frühe Anleger werden in nur vier Wochen zu Millionären

Während große Teile des Kryptomarktes unter Druck stehen, hat der Token RIVER in nur vier Wochen einen Kursanstieg von über 2119 Prozent hingelegt und frühe Investoren zu Millionären gemacht. Ausgelöst wurde die Rallye durch eine Kombination aus hochkarätigen Investments, aggressiven Short-Liquidationen und wachsendem Hype um das noch junge Stablecoin-Ökosystem des Projekts. Der explosive Anstieg hebt RIVER deutlich vom restlichen Markt ab und wirft gleichzeitig Fragen nach Nachhaltigkeit auf.

RIVER überholt den Markt mit 38 % Plus in 24 Stunden

Trotz gedämpfter Stimmung bei den meisten Top-100-Kryptowährungen legte RIVER innerhalb von 24 Stunden weitere 38,63 Prozent zu und setzte damit seine seit Jahresbeginn laufende Rallye fort. Das Projekt, erst seit September 2025 auf CoinMarketCap gelistet, tradete anfangs noch in einer engen Range zwischen 2 und 5 Dollar. Zum Jahreswechsel folgte der Ausbruch, der den Kurs auf 20 Dollar vervierfachte.

In den letzten zwei Wochen gewann die Dynamik erneut stark an Fahrt: Der Preis durchbrach mühelos die 40-, 60- und nun auch die 80-Dollar-Marke. Im Monatsvergleich steht ein Plus von 2119 Prozent zu Buche. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar hat sich der Token auf Rang 45 der größten Kryptowährungen vorgeschoben.

Prominente Investments und Short-Squeeze als Treiber

Der Kurssprung wurde maßgeblich durch eine hochkarätige Finanzierungsrunde ausgelöst. Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, beteiligte sich mit seinem Maelstrom Fund mit 12 Millionen Dollar. Kurz darauf folgte Justin Sun, Gründer der TRON-Blockchain, mit einer strategischen Investition von acht Millionen Dollar.

Die Beteiligung prominenter Namen löste in den sozialen Medien enormes Interesse aus. Viele Trader versuchten daraufhin, die Rallye zu shorten - mit fatalen Folgen. Die Funding Rates wurden stark negativ, auf manchen Börsen über -10 Prozent. Shorts mussten extrem hohe Gebühren zahlen, was zu einer massiven Liquidationskaskade führte.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als attraktive Alternative im unsicheren Umfeld

Während die RIVER-Rallye von Kontroversen wie möglichen Wash-Trading-Vorwürfen überschattet wird, suchen viele Anleger nach stabileren Alternativen. Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin skalierbarer und funktionaler machen soll. Das Projekt hat im Presale bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und verspricht schnelle, kostengünstige Transaktionen sowie DeFi-Funktionen direkt im Bitcoin-Ökosystem.

