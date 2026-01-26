Krypto-News: Silber explodiert - Bitcoin hinkt hinterher: Die Zahlen verraten eine andere Wahrheit

Während Silber und Gold in den vergangenen Monaten eine atemberaubende Rallye hingelegt haben, stagniert Bitcoin in einer zähen Seitwärtsphase um die 87.000-Dollar-Marke. Silber hat seinen Preis in nur 13 Monaten um rund 270 Prozent gesteigert und die 100-Dollar-Marke überschritten, Gold notiert bei neuen Höchstständen um 5.000 US-Dollar je Feinunze. Bitcoin hingegen hat in derselben Zeit etwa elf Prozent verloren. Diese dramatische Divergenz legt auf den ersten Blick nahe, dass Kapital massiv aus Krypto in klassische Sachwerte fließt. Aktuelle Daten und Analysen zeichnen jedoch ein differenziertes Bild.

Silber-Rallye durch geringes Angebot, nicht durch Massenkäufe

Der Silberpreis hat sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdreifacht - ein Tempo, das selbst optimistische Prognosen übertraf. Gleichzeitig flossen in den größten Silber-ETF von BlackRock ($SLV) nur rund eine Milliarde US-Dollar neues Kapital. Im Vergleich dazu verzeichnete der Bitcoin-ETF desselben Anbieters ($IBIT) Nettozuflüsse von etwa sechs Milliarden US-Dollar - trotz eines Preisrückgangs von mehr als 24 Prozent im selben Zeitraum.

Diese Zahlen zeigen: Die Silber-Rallye wird weniger durch massives Käuferinteresse getrieben als vielmehr durch ein extrem knappes Angebot. Wenige Verkäufer reichen aus, um den Preis stark nach oben zu treiben. Bei Bitcoin hingegen deutet die starke institutionelle Akkumulation trotz fallender Kurse darauf hin, dass große Investoren Rücksetzer gezielt zum Aufbau von Positionen nutzen.

Suchinteresse und Marktkapitalisierung widersprechen dem Bild

Auch das weltweite Suchinteresse bei Google Trends spricht eine klare Sprache: Der Begriff "Bitcoin kaufen" war noch vor wenigen Monaten deutlich populärer als der aktuelle Suchtrend zu "Silber kaufen" - obwohl Silber inzwischen auf eine Bewertung von rund sechs Billionen US-Dollar zusteuert, während Bitcoin selbst in Spitzenzeiten nur 2,5 Billionen Dollar erreichte und derzeit bei etwa 1,75 Billionen Dollar liegt.

Diese Diskrepanz unterstreicht, dass das Interesse an Bitcoin keineswegs erloschen ist. Der aktuelle Kursrückgang resultiert weniger aus fehlender Nachfrage als vielmehr aus temporärem Verkaufsdruck. Sobald dieser nachlässt, könnte bereits das bestehende Interesse ausreichen, um eine deutliche Aufwärtsbewegung auszulösen - ähnlich wie bei Silber, wo geringes Angebot den Preis stark beeinflusst.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als Wette auf die nächste Bitcoin-Phase

Sollte Bitcoin seine Konsolidierung beenden und in eine neue Aufwärtsphase übergehen, dürfte das gesamte Ökosystem profitieren. Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin von einem reinen Wertspeicher zu einer aktiven, vielseitigen Plattform erweitern soll. Das Projekt hat im Presale bereits über 31 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Bitcoin Hyper nutzt eine Solana-basierte Virtual Machine, um schnelle Transaktionen, DeFi-Anwendungen und skalierbare Smart Contracts direkt im Bitcoin-Umfeld zu ermöglichen. Der $HYPER-Token dient für Gebühren, Staking und Governance und ist zentral an die Nutzung des Ökosystems gekoppelt.

