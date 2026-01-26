Bitcoin-Crash durch Liquidationen: Warum XRP besonders leidet

Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Tagen massiv nachgegeben und ist unter die wichtige Marke von 88.000 US-Dollar gefallen. Der Auslöser war kein fundamentaler Kollaps, sondern ein klassisches Risk-off-Szenario, das durch makroökonomische Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und eine hohe Hebelpositionierung verstärkt wurde. In solchen Phasen wird Krypto wie ein hochbeta-Risikoasset behandelt - mit entsprechend starken Ausschlägen nach unten. Die steigende Bitcoin-Dominanz zeigt zudem, dass Kapital aus Altcoins abfließt und vor allem in die liquideste Position - Bitcoin - zurückkehrt.

Liquidationen als Kettenreaktion

Der Bruch der 88.000-Dollar-Zone war kein isolierter technischer Move, sondern ein klassischer Liquidations-Trigger. In dünnem Wochenendhandel reichten bereits kleinere Verkaufsorders aus, um gehebelte Long-Positionen auszulösen. Sobald eine Schlüsselzone fällt, werden Stop-Loss-Orders und Margin-Calls aktiviert - was die Abwärtsdynamik selbst verstärkt. Runde Preisniveaus wie 88.000 Dollar wirken dabei als Liquiditätsmagnete, an denen sich besonders viele gehebelte Engagements bündeln.

Der Effekt ist bekannt: Jede Liquidation erzeugt neue Verkaufsaufträge, was zu einer sich selbst nährenden Kaskade führt. Dies ist kein Zeichen für einen fundamentalen Bitcoin-Zusammenbruch, sondern ein Marktstruktur-Reset, bei dem übermäßige Leverage aus dem System gespült wird.

Steigende Bitcoin-Dominanz belastet Altcoins

In Risk-off-Phasen fließt Kapital bevorzugt in die liquidesten Assets - und das ist im Kryptomarkt eindeutig Bitcoin. Altcoins werden als Satelliten-Exposure behandelt und daher zuerst abgebaut. Das Ergebnis ist eine steigende Bitcoin-Dominanz, während die meisten Altcoins relativ stärker nachgeben.

XRP ist in diesem Umfeld ein typisches High-Beta-Opfer: Der Kurs hat die psychologische 2-Dollar-Marke verloren, was die technische Struktur weiter verschlechtert und das Sentiment zusätzlich belastet. Während Bitcoin als Kernposition gilt, reagieren Coins wie XRP überproportional auf Marktdruck - besonders wenn Leverage abgebaut wird und Makro-Narrative dominieren.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als Infrastruktur-Rotationsziel

Während Makro und Liquidationen kurzfristig den Ton angeben, suchen viele Anleger in solchen Phasen nach Narrativen mit asymmetrischem Upside-Potenzial für die nächste Risk-on-Welle. Bitcoin-Scaling-Themen gehören historisch zu den ersten Rotation-Trades, sobald sich das Sentiment dreht. Bitcoin Hyper positioniert sich als Bitcoin-Layer-2-Lösung mit Solana Virtual Machine (SVM) für schnelle Ausführung und einer kanonischen Bridge für sichere BTC-Transfers.

Der Presale hat bereits über 31 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein klares Signal für relative Stärke in einem defensiven Marktumfeld. Das Projekt zielt darauf ab, Bitcoin von einem reinen Wertspeicher zu einer aktiven Plattform für DeFi und Anwendungen zu machen.

Direkt zur Bitcoin Hyper (HYPER) Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.