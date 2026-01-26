Ethereum vor tieferem Rücksetzer: Elliott-Wellen-Analyse warnt vor Abwärtstrend

Ethereum steckt in einer kritischen Phase und kämpft weiterhin mit schwachem Kaufinteresse unter der Marke von 2800 US-Dollar. Nach mehreren Tagen negativer Kursentwicklung hat sich der Verkaufsdruck verstärkt, während die Marktstimmung extrem pessimistisch bleibt. Der Fear & Greed Index notiert im Bereich "Extreme Fear", was die Unsicherheit unter Anlegern unterstreicht. Elliott-Wellen-Analysen deuten nun klar auf eine fortgesetzte Abwärtsbewegung hin - mit potenziell tieferen Kurszielen.

A-Welle bestätigt Abwärtstrend - B-Welle bleibt möglich

Im übergeordneten Chart hat sich eine klare A-Welle nach unten ausgebildet, die den laufenden Abwärtstrend bestätigt. Die zuvor diskutierte bullische Zählung rückt damit in den Hintergrund. Ein alternatives Szenario mit komplexer Aufwärtsstruktur existiert zwar weiter, gilt jedoch als deutlich weniger wahrscheinlich. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstände würde diese Variante stärken.

Kurzfristig wäre eine B-Wellen-Erholung denkbar, die bereits in den kommenden Tagen einsetzen könnte. Als Zielzone gilt der Bereich zwischen 3.330 und 3.310 US-Dollar - ein markanter Widerstandscluster, der bereits mehrfach als Drehpunkt fungierte. In einem intakten Abwärtstrend sollte der Kurs an solchen Zonen jedoch ausgebremst werden.

Untere Kursziele und tückische B-Wellen

B-Wellen gelten in der Elliott-Wellen-Theorie als besonders unberechenbar: Sie verlaufen oft unruhig, überdehnen sich und halten sich nicht immer an klassische Fibonacci-Level. Trotz möglicher Dynamik nach oben bleibt ihr Charakter korrektiv. Sollte Ethereum jedoch klar über 3.310 US-Dollar ausbrechen, müsste das Abwärtsmuster neu bewertet werden.

Dennoch dominiert vorerst das bärische Szenario. Zunächst liegt bei rund 2.774 US-Dollar eine frühere Strukturunterstützung. Darunter folgt der Bereich um 2.741 US-Dollar als mögliches Ziel einer laufenden C-Welle. Eine deutliche Reaktion wäre hier nicht überraschend - vor allem, wenn sich der Abverkauf beschleunigt.

