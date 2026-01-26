Bitcoin unter Druck durch Makro-Risiken: Kanada-Zölle und US-Shutdown belasten den Kurs

Bitcoin startet die letzte Januarwoche 2026 mit deutlichem Abgabedruck und notiert laut CoinMarketCap bei rund 87.705 US-Dollar. Der 24-Stunden-Bereich lag zwischen 86.003 und 88.862 Dollar - ein Niveau, das die anhaltende Unsicherheit am Markt unterstreicht. Die ETF-Story, die in den Vorjahren oft als stabilisierender Faktor wirkte, zeigt sich derzeit als Bremse: In der vergangenen Woche verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Abflüsse in Höhe von 1,33 Milliarden US-Dollar - ein Wert, der zuletzt im Februar 2025 beobachtet wurde.

ETF-Abflüsse und institutionelle Vorsicht

Die massiven Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs signalisieren eine taktische Risikoreduktion bei institutionellen Anlegern. Statt dauerhafter Allokation dominiert derzeit eine abwartende Haltung: Liquidität wird geschont, Positionen werden reduziert. Dieses Verhalten verstärkt den Druck auf den Spotpreis, da selbst moderate Käufe nicht ausreichen, um die Verkaufsdynamik auszugleichen.

Die Kombination aus geopolitischen Spannungen - darunter neue Kanada-Zölle - und dem drohenden US-Regierungs-Shutdown sorgt für zusätzliche Nervosität. In solchen Umfeldern neigt der Markt dazu, risikobehaftete Assets wie Bitcoin stärker zu meiden.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als Infrastruktur-Signal

Während der Spotmarkt defensiv agiert, zeigt sich in der Infrastruktur-Schiene eine bemerkenswerte Traktion. Bitcoin Hyper hat im Presale inzwischen über 31 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein Wert, der in der aktuellen Phase als relative Stärke interpretiert wird. Das Projekt positioniert sich als Bitcoin-Layer-2-Lösung mit Solana Virtual Machine (SVM) für schnelle Ausführung und einer kanonischen Bridge für sichere BTC-Transfers.

Der Ansatz adressiert genau die Schwächen der Bitcoin-Basisschicht: hohe Gebühren und begrenzte Skalierbarkeit. In einem Umfeld, in dem ETF-Abflüsse den Spot belasten und Makro-Risiken dominieren, gewinnen Projekte mit echter Utility und Skalierungslogik an Attraktivität.

