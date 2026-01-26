Coinbase-Chef Armstrong: IPOs bald komplett on-chain - Revolution der Kapitalmärkte?

Coinbase-CEO Brian Armstrong hat eine radikale Vision für die Zukunft der Kapitalmärkte skizziert: Börsengänge sollen vollständig auf die Blockchain verlagert werden. Statt traditioneller, regulierungsintensiver Prozesse sieht er Smart Contracts und DeFi-Infrastruktur als neue Grundlage für Kapitalaufnahme und öffentliche Notierung. Sein Ziel ist es, Kosten zu senken, Transparenz zu erhöhen und globale Teilhabe zu ermöglichen. Die Ankündigung löst Diskussionen aus - und unterstreicht den Wandel von Spekulation hin zu realer Infrastruktur.

On-Chain-IPOs als Antwort auf ineffiziente Strukturen

Armstrong kritisiert traditionelle IPOs als schwerfällig, teuer und von Intermediären abhängig. Er argumentiert, dass eine on-chain-Abwicklung diese Nachteile beseitigen könnte. Unternehmen könnten Kapital über Smart Contracts sammeln und ihre Aktienzeichnung direkt auf der Blockchain durchführen - ohne geografische Beschränkungen und mit automatisierten Prozessen.

Coinbase arbeitet bereits an entsprechender Infrastruktur: Durch die Übernahme der Fundraising-Plattform Echo sollen Startups Gründung, Kapitalaufnahme und öffentliche Notierung blockchain-basiert kombinieren können. Armstrong betont, dass regulatorische Klarheit entscheidend bleibt - doch er ist überzeugt, dass technologische Reife und Fortschritte in der Gesetzgebung den Weg ebnen werden.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als Infrastruktur-Signal

Während etablierte Finanzinstitute wie Coinbase die Blockchain für Kapitalmärkte öffnen, rückt die technische Weiterentwicklung von Bitcoin verstärkt in den Fokus. Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin skalierbarer und funktionaler machen soll. Das Projekt hat im Presale bereits über 31 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein klares Zeichen für wachsendes Interesse an skalierbaren Bitcoin-Ökosystemen.

Bitcoin Hyper nutzt eine leistungsfähige Ausführungsumgebung, um schnelle Transaktionen, DeFi-Anwendungen und neue Use-Cases direkt auf Bitcoin zu ermöglichen. Der HYPER-Token ist zentral für Gebühren, Staking und Governance und ermöglicht frühen Zugang vor einer möglichen Börsenlistung.

