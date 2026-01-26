Ausgerechnet Michael Burry. Der Mann, der durch seine Wette gegen den US-Hypothekenmarkt vor der Finanzkrise zur Legende wurde, meldet sich zurück - und setzt auf den einstigen Meme-Liebling GameStop.In einem am Montag veröffentlichten Substack-Beitrag legte Burry seine Karten offen: Er kaufe GME. Der Grund: Die Bewertung nähere sich dem einfachen materiellen Buchwert (Tangible Book Value). "Ich setze nicht auf einen Short Squeeze, um langfristigen Wert zu realisieren", stellt der Gründer von Scion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär