BÖRSE HEUTE: Wall Street freundlich, Gold und Silber auf Rekordniveau, Bitcoin stark (26.01.2026)

Börse heute: Positive Stimmung an den Märkten - Börse aktuell mit breiter Unterstützung ??

Die Börse heute zeigt sich zum Wochenstart freundlich. Sowohl in den USA als auch in weiten Teilen Europas konnten die wichtigsten Aktienindizes zulegen. Unterstützt wird die Börse aktuell durch robuste Konjunktursignale aus den USA, starke Bewegungen an den Rohstoffmärkten und eine insgesamt konstruktive Risikostimmung - trotz zunehmender geopolitischer Spannungen.

