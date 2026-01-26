© Foto: OpenAITrotz starker Exporte und Handelsüberschuss bleibt Brasiliens Leistungsbilanzdefizit bei 3,02 Prozent des BIP fast unverändert zum Vorjahr.Brasiliens Leistungsbilanzdefizit (mehr Waren, Dienstleistungen und Primäreinkommen werden importiert als exportiert) lag Ende 2025 weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, wie Reuters am Montag berichtete. Damit wurde eine Verschlechterung, die zu Beginn des Jahres zu beobachten war, umgekehrt. Das Defizit wird weiterhin größtenteils durch ausländische Direktinvestitionen gedeckt, wie Daten der Zentralbank am Montag zeigten. Lateinamerikas größte Volkswirtschaft schloss das vergangene Jahr mit einem Leistungsbilanzdefizit von 3,02 Prozent des …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE