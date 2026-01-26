The Platform Group schaltet im Pharmageschäft einen Gang hoch: Der Plattform-Spezialist übernimmt 100 % der AEP GmbH aus Alzenau - eine der größten B2B-Großhandelsplattformen für Apotheken in Deutschland. Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter war mit 51,52 % die Österreichische Post AG. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt und weiterer Closing-Bedingungen, der Vollzug wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Strategisch ist der Schritt klar: TPG entwickelt sich vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin