© Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le MoalDer explodierende Goldpreis sorgt innerhalb der Branche für einen Anstieg der Übernahmetätigkeiten. Jetzt hat ein chinesischer Spezialist zugeschlagen. Volle Kassen sorgen für Milliardendeals Bei Edelmetallen dreht sich die Preisspirale angesichts wachsender politischer Unsicherheiten und der Spekulationswut einer steigenden Zahl von Anlegerinnen und Anleger immer schneller. In der Nacht auf Montag konnte Gold zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 5.000 US-Dollar pro Feinunze übertreffen, gleichzeitig verteuerte sich Silber am Spot-Markt auf über 110 US-Dollar. Die stark gestiegenen Preise sorgen bei den Förderern für eine Sonderkonjunktur und hohes Gewinnwachstum. Das verleiht …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE