Anzeige
Mehr »
Montag, 26.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 5.000-USD-Marke: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RF8Q | ISIN: CA68616T1093 | Ticker-Symbol: OEX
Tradegate
26.01.26 | 19:34
1,664 Euro
+12,74 % +0,188
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OREZONE GOLD CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OREZONE GOLD CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6621,71021:38
1,6641,71821:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OREZONE GOLD
OREZONE GOLD CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OREZONE GOLD CORPORATION1,664+12,74 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.